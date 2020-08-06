Газом обеспечат еще более 2,6 тысячи жителей Воскресенска. Это свыше 420 частных домов

Сделать это позволил ввод в эксплуатацию нового газопровода. Это 13-й такой объект, построенный в Подмосковье за семь месяцев. Их открыли по программе губернатора «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Работы здесь выполнили сотрудники Мособлгаза. Протяженность новых сетей составила около семи километров. Об этом рассказал генеральный директор организации Игорь Баранов.

С начала года по губернаторской программе мы уже построили 93 километра газопровода, создали условия для газификации 5,5 тысячи жителей Подмосковья Игорь Баранов.

Он добавил, что до конца года газифицируют еще 37 населенных пунктов. Чтобы получить голубое топливо, жителям населенных пунктов Воскресенска надо оставить заявку на технологическое присоединение дистанционно или в филиале предприятия «Юго-Восток».

Программа развития газификации в Подмосковье, заявленная до 2025 года, будет продлена еще на пять лет. Об этом рассказали в пресс-службе областного Минэнерго.