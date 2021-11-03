Газификацию в Раменском завершат в 171 населенном пункте до конца 2022 года

В Подмосковье продолжается реализация программы «Социальная газификация». В Раменском городском округе до конца 2022 года собираются подключить 171 населенный пункт. В 34 из них уже удалось построить газопроводы.

Стать участником программы просто. Нужно оставить заявление в офисе «Социальная газификация». Один из них стационарный и расположен в самом Раменском, два других — постоянно перемещаются по разным деревням и селами.

В тех деревнях, где еще нет газа, жители отапливают дома другими доступными способами. Алексей Гаврюш из деревни Устиновка всегда старался сэкономить на отоплении. Пять лет назад он решил перейти на дизель, но с тех пор цены сильно поднялись.

«В год сейчас обходится порядка 140-150 тысяч. Соответственно при переходе на газ я ожидаю, что будет раза в 2-3 точно меньше. Соответственно в доме из-за того, что дизель — дорогое удовольствие, приходится температуру держать градусов 20. Поэтому приходится ходить в куртках», — сказал Алексей Гаврюш.

Другие жители той же деревни — семья Корнеевых — отдали предпочтение сжиженному газу, как более экологичному топливу. Но это совсем не дешевое удовольствие, он сильно било по карману семьи. Стоимость одного отопительного сезона достигала 110 тысяч рублей.

«Зимой, когда очень холодно котел работает практически непрерывно. Идет достаточно быстрый расход газа и плюс он теряет свои качества», — поделился Александр Корнеев.

Когда стало известно о запуске программы социальной газификации, супруги сразу же решили, что будут в ней участвовать. Они подали заявление, и уже через месяц рядом с их домом начались работы. В деревне Устиновка уже проложено больше полутора километров газопровода.

«Физические работы выполнены. Завершающая стадия оформления газопровода. Я думаю, что в ближайшее время, недели две, у жителей будет появляться газ по мере готовности домовладений, их газового оборудования», — сказал директор филиала «Юго-Восток» АО «Мособлгаз» Игорь Маркелов.

Глава Раменского городского округа Виктор Неволин отметил, что в последнее время на его территории велось активное строительство. В новых поселках вопрос с отоплением решали по-разному.

«Поселки, которые застроены, использовали в качестве тепла кто брикеты, кто паллеты, кто электричество в основном, кто дрова и уголь — и такие были. И все-таки все понимают, что самое выгодное, самое надежное топливо — это газ. И эта программа открывает большие возможности», — сказал он.