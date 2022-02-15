Газификацию еще 10 населенных пунктов Ленинского округа проведут в первом квартале

Реализация президентского проекта социальной газификации продолжается в Московской области. В первом квартале 2022 года работы начнут еще в 10 населенных пунктах Ленинского городского округа. Об этом на брифинге «360» рассказал глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он напомнил, что всего в округе планировалось провести газ до участков в 51 населенном пункте. В прошлом году работы провели в 18 из них, а значит, осталось только 33, из которых в 10 работы начнутся в первом квартале этого года.

«Все населенные пункты получили свои даты начала работ. Этап проектирования уже провели, поэтому все указанные сроки — это выход в населенные пункты. Так жители могут заранее понимать, когда к ним придет техника. Это важно, об этом говорил наш губернатор», — отметил Баранов.

Глава «Мособлгаза» отметил, что жители, зная даты проведения работ в их населенном пункте, могут контролировать весь процесс подведения труб к участкам.

«Если у человека возникают какие-то вопросы, сомнения, предложения, нарекания в адрес нашей работы, они могут по разным каналам связи их задавать. Это и сайт „Мособлгаза“, и Instagram, и в каждом городском округе мы создали Telegram-каналы по социальной газификации», — добавил Игорь Баранов.

Он отметил, что ответы на все вопросы жители получают тут же. За каждым из городских округов закрепили сотрудников «Мособлгаза», которые в курсе всей ситуации.

Программа «Социальная газификация» предусматривает бесплатную прокладку трубопровода до земельного участка владельца. Для подключения дома необходимо заключить единый комплексный договор, где прописаны все необходимые работы и оборудование, которое установят в помещении.

Подать заявку на газификацию дома можно через сайт «Мособлгаза», МФЦ, стационарные и мобильные офисы «Социальной газификации», отделения Мособлэнерго и «Россетей». К ней нужно приложить свидетельства на дом и земельный участок.