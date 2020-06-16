16 июня 2020, 17:19
Газификация полным ходом. Деревню в Рузском округе подключили к сетям Мособлгаза
Мособлгаз газифицировал деревню Таблово, расположенную в Рузском городском округе. Это девятый газопровод, построенный с начала года по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года».
Протяженность построенных сетей составила 6,5 километра. Созданы условия для газификации 95 частных и одного многоквартирного дома, в которых постоянно зарегистрированы 100 человек.
«Мособлгаз планомерно выполняет программу газификации: до конца года мы построим и введем в эксплуатацию еще 41 газопровод, расположенный в различных населенных пунктах региона. К газу смогут подключиться более 10 тысяч жителей Подмосковья», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
В этом году в Рузском округе Мособлгаз построит также источники для котельных в рабочем поселке Тучково, поселке Старая Руза, деревне Старониколаево и непосредственно в городе Руза.