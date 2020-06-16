Газификация полным ходом. Деревню в Рузском округе подключили к сетям Мособлгаза

Протяженность построенных сетей составила 6,5 километра. Созданы условия для газификации 95 частных и одного многоквартирного дома, в которых постоянно зарегистрированы 100 человек.

«Мособлгаз планомерно выполняет программу газификации: до конца года мы построим и введем в эксплуатацию еще 41 газопровод, расположенный в различных населенных пунктах региона. К газу смогут подключиться более 10 тысяч жителей Подмосковья», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В этом году в Рузском округе Мособлгаз построит также источники для котельных в рабочем поселке Тучково, поселке Старая Руза, деревне Старониколаево и непосредственно в городе Руза.