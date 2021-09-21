Газификация для всех. Как поселку в Подмосковье попасть в губернаторскую программу

В Московской области активно догазифицируют деревни и села по президентской программе. Помимо этого, в регионе ведутся работы по газификации населенных пунктов, где трубы еще не проводили. Как попасть в губернаторскую программу, рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

В Подмосковье сейчас проводят газ к участкам в поселках, где уже проложены трубы. Работы проводят по президентской программе социальной газификации. Для участия в ней нет особых критериев, уточнил Игорь Баранов.

«Если говорить про президентский проект, этот проект касается догазификации — тех населенных пунктов, где уже есть работающий газопровод. Там, по сути, критериев нет. Единственный критерий для пункта газа — зарегистрированный объект капитального строительства», — уточнил генеральный директор «Мособлгаза».

Если поселок еще не был газифицирован, то существует основное условие для проведения на его территорию голубого топлива. В населенном пункте должны быть прописаны не менее 30 человек. Тогда его газифицируют по губернаторской программе. Ежегодно в рамках ее реализации в Подмосковье газ приходит в 50 поселков и деревень.

Баранов отметил, что сегодняшний критерий, касающийся количества прописанных жителей, может измениться в дальнейшем.

«Исторически мы начинали газификацию населенных пунктов, где было 300 прописанных человек. Газифицировали все, и стали газифицировать поселки, где прописаны 200 человек, потом — сто. Дальше критерий опустился до 30, и появилась удельная стоимость подводки газа. Выполним эту задачу — будем двигаться дальше», — уточнил Баранов.

Он пояснил, что сейчас стоимость подводки газа к домам в населенном пункте не должна превышать 250 тысяч рублей на одного жителя.

«Каждый населенный пункт, вне зависимости от количества прописанных жителей, у нас на счету. И на счету Московской области. Мы четко понимаем, какие населенные пункты у нас не газифицированы. Как только газифицируем — планка опускается. Поэтому на сегодняшний день варианта два: либо соответствовать критериям, которые я назвал, либо чуть-чуть подождать, пока мы газифицируем населенные пункты с большим числом прописанных жителей и дальше. Такое планомерное понижение критерия», — заявил генеральный директор «Мособлгаза».

По его словам, число прописанных жителей, необходимых для газификации поселка, будет снижаться и дальше.

На еженедельном брифинге по социальной газификации Игорь Баранов рассказал жителям Подмосковья, куда обращаться, если вы нашли ошибку на интерактивной карте социальной газификации.

Он также добавил, что в этом году газифицируют более 50 населенных пунктов Одинцова. В округе уже открыли один из семи стационарных офисов социальной газификации: он успешно работает, помогая людям решить ряд комплексных вопросов.

Генеральный директор «Мособлгаза» напомнил о необходимости соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования. Его ежегодно нужно обслуживать. Жители Подмосковья должны понимать, что по закону поставлять голубое топливо в необслуживаемое оборудование запрещено.