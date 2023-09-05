Подмосковье 05 сентября 2023, 08:00 Газета «Правда» 1949 года и пленочный фотоаппарат «Зенит-Е». Новые экспонаты появились в музеях подмосковных КПО Новые экспонаты появились в музеях подмосковных КПО Группа ЭкоЛайн

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Музеи при комплексах по переработке отходов в Московской области пополнились новыми экспонатами. В этот раз в коллекцию находок попали газета «Правда» 1949 года и пленочный фотоаппарат «Зенит-Е», сообщили в министерстве ЖКХ региона.

«Раритетный экземпляр газеты „Правда“ и пленочный фотоаппарат пополнили в августе коллекции музеев „Культурный слой“, все экспонаты музеев найдены на сортировочной ленте комплексов по переработке отходов Восток и Нева Группы ЭкоЛайн, курируемых Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области», — уточнили в ведомстве.

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Музею КПО Нева «Культурный слой» в этом году исполнился год. Именно в этом учреждении появилась газета «Правда» от 21 декабря 1949 года. Долгое время она была главным рупором советской власти.

Также на сортировочной ленте КПО Восток нашли советский пленочный фотоаппарат «Зенит-Е». В коллекции музея уже 24 пленочных и цифровых фотокамер, из них четыре — марки «Зенит».

«Зенит-Е — с 35-миллиметровой зеркальной камерой — одна из самых популярных советских марок фотоаппаратов и самая известная модель бренда. В свое время она предлагала все, что может понадобиться профессионалу или любителю», — добавили в министерстве.

Экспозиции музеев КПО часто посещают школьники и студенты региона. В мае этого года группа «ЭкоЛайн» открыла сайт музеев «Культурный слой». Коллекцию экспонатов можно найти на музейэколайн.рф.

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