Газ за отказ от ТО приостановили в 1130 домах Подмосковья с начала года

Из-за отсутствия договора на техобслуживание газа лишились 1130 домов в Подмосковье. Каждый месяц в регионе голубого топлива лишают около двух тысяч недобросовестных хозяев. Об этом рассказали в «Мособлгазе».

По закону собственники газового оборудования должны иметь договор технического обслуживания. Проверки необходимы для обеспечения безопасности и сохранения жизни абонентов. В случае, если договор не заключен, а хозяин не пускает специалистов домой, газ могут отключить. Как рассказал заместитель генерального директора «Мособлгаза» Андрей Епанешников, по статистике, каждый месяц ресурса лишаются около двух тысяч собственников, не подписавших такой договор.

«Если абоненты своевременно не отреагируют, то после отключения восстановить газоснабжение обойдется недешево. Если потребуется проведение земляных работ, сумма может доходить до 100 тысяч рублей», — добавил Епанешников.

Узнать дату техобслуживания, проверить лицевой счет или оставить заявку на заключение договора в Подмосковье можно при помощи Telegram-бота.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации планируют завершить до конца этого года.