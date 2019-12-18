Больше 25 тысяч человек подключились к газу в Подмосковье в 2019 году. И это рекорд

В Московской области продолжают строить новые газопроводы. Так, в этом году построили 211 километров сетей. Об итогах рассказал гендиректор Мособлгаза Дмитрий Голубков.

В 2019 году в Подмосковье газифицировали 51 населенный пункт. Общая протяженность сетей — 211 километров. Круглосуточное тепло пришло в деревни Клюшниково в Ногинске, Топканово в Кашире, Хотебцово в Рузе и во многие другие. Не обошлось в этом году и без рекордов. За последние семь лет темпы газификации выросли в четыре раза.

«Сделано рекордное количество подключений, техприсоединений. 25142 новых абонентов будут подключены. Таких цифр в газовом хозяйстве не было», — рассказал Голубков.

В следующем году темпы газификации будут сохранены. Топливо придет в 50 населенных пунктов. Построят около 200 километров сетей. Благодаря этому подключиться к газу смогут еще больше жителей.

«Порядка 12-15 тысяч мы ожидаем по программе газификации плюс, по подключению новых абонентов, но мы надеемся, что удержим эту цифру — 25 тысяч новых подключений», — заметил Голубков.

Новая газораспределительная станция в Сергиевом Посаде. Источник: телеканал «360»

До конца года в регионе появятся дополнительные объекты инфраструктуры. Так, на следующей неделе откроют станцию в городском округе Одинцово.

«Газовая станция в Голицыно. Мы закольцевали эту газоотопительную станцию от кольцевого газопровода Москвы. Теперь будем без ограничений подавать газ на территории Одинцова», — добавил Голубков.

Гендиректор Мособлгаза напомнил о правилах безопасности при работе с газом: устанавливать оборудование должны только квалифицированные специалисты. Необходимо следить и за вентиляцией.

«Каждую неделю 95% летальных исходов связаны с отравлением угарным газом. Это законопаченная вентиляция, это отсутствие притока свежего воздуха. Неквалифицированный перемонтаж газового оборудования», — подчеркнул Голубков.

Тепло для каждого

Тепло в дома региона приходит по программе правительства «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Так, с 2005 по 2025-й должны построить 4,8 тысячи километров газопроводов. В общей сложности больше 370 тысяч жителей Подмосковья получат газ.

Источник фото: телеканал «360»

Мособлгаз газифицировал больше 2,9 миллиона квартир и домовладений, 5,8 тысячи коммунально-бытовых организаций, а также 3,1 тысячи промышленных предприятий и котельных. В составе компании семь филиалов. Находятся они в Коломне, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске и Раменском.

Также для удобства жителей работает мобильное приложение «Мособлгаз». С помощью сервиса можно передать показания счетчика, оплатить за газ и подать заявки на услуги предприятия. Работает и личный кабинет клиента — в нем зарегистрированы 1,2 миллиона абонентов. Эта услуга предоставляет в режиме онлайн 20 услуг, среди которых оплата газа и заключение договора на подключение.

Чтобы подключиться к газу, нужно подать заявку через интернет или лично в районном офисе Мособлгаза, заключить договор и внести авансовый платеж. Подробнее об этом можно узнать на портале технологического подключения. Там же можно ознакомиться и с графиком отключения газа , имеющим задолженность.