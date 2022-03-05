Газ в храмы подведут по программе социальной газификации в Химках

В Химках храмы подключат к голубому топливу в рамках проекта «Социальная газификация». На территории церкви святых Петра и Павла установят камеры видеонаблюдения по программе «Безопасный регион», а в Троицком храме в Сходне заменят окна и кровлю.

С представителями духовенства и настоятелями химкинских храмов встретился глава городского округа Дмитрий Волошин. Собравшихся он поблагодарил за совместную работу на благо городского округа и помощь врачам в ковидных госпиталях. Священнослужители наравне с медиками несли службу в больницах, поддерживая людей.

На встрече обсудили совместные планы работы на 2022 год, в том числе — взаимодействие в вопросах строительства и ремонта храмов. Сегодня в Химках 12 действующих приходов, пять из которых находятся на завершающей стадии строительства — там службы ведут во временных деревянных церквях.

«Две новых церкви проектируются на территории земельных участков, которые администрация передала в безвозмездное пользование РПЦ — Михаило-Архангельский в Новогорске и храм Луки Крымского на Куркинском шоссе», — отметил Волошин.

Он подчеркнул, что власти Химок всегда готовы прийти на помощь храмам, в том числе и по вопросам газификации.

«Поможем с оформлением необходимых документов, чтобы провести газ и создать комфортные условия для прихожан и служителей церкви», — подчеркнул глава городского округа.

Центральной темой встречи Волошин назвал решение коммунальных проблем химкинских храмов.

«Сейчас мы знаем, что губернаторская программа по газификация жилья запущена. <…> Есть возможность включить храмы», — отметил настоятель Никольского храма Дмитрий Оселедец.

С 2015 по 2018 годы в безвозмездное пользование РПЦ администрация передала шесть земельных участков. Деревянную церковь в микрорайоне Планерная уже построили. Сейчас специалисты проектируют каменный храм.

Всего храмам передали 172 сотки земли в разных районах города, их сейчас осваивают. Оформлены и документы на землю, прилегающую к Богоявленскому храму.