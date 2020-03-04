Газ провели в село Шарапово. Дома к нему смогут подключить почти 1,5 тысячи жителей

В селе Шарапово Одинцовского округа 4 марта запустили газ на газорегуляторном пункте. Теперь почти 1,5 тысячи жителей смогут провести его к себе домой. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Источник фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Строительство газопровода завершилось в феврале. В конце месяца его ввели в эксплуатацию. Подрядчиком выступило АО «Мособлгаз». Это первый объект, запланированный к строительству в 2020 году в рамках программы правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2025 года».

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с каждым годом доступность подключения к газопроводным сетям в регионе увеличивается. Это позволяет год за годом газифицировать все больше населенных пунктов», — уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что всего с 2013 года в регионе построили более двух тысяч километров новых газораспределительных сетей. За это время удалось газифицировать свыше 450 населенных пунктов. При этом более 200 тысяч жителей области получили возможность подключиться к газу.

Источник фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

Министр отметил, что газовые сети протяженностью более 14 километров позволят подключиться к газу 812 частным домам в селе Шарапово.

«Благодаря реализации данного объекта жители села Шарапово могут подключиться к газопроводу, что значительно улучшит инфраструктуру и повысит уровень комфорта людей, проживающих на территории Одинцовского городского округа», — заключил Самарин.

Всего за этот год в Подмосковье построят и модернизируют 50 газопроводов общей протяженностью более 250 километров. Газификация затронет населенные пункты из 23 муниципалитетов.

До 2025 года по Программе газификации планируется построить порядка 1 900 километров газопроводов, газифицировать 308 населенных пунктов и создать условия для газификации более 61 тысячи жителей.

«Ежегодно мы газифицируем по губернаторской программе более 50 населенных пунктов по всему Подмосковью. В этом году правительством региона принято решение о снижении критерия численности жителей для включения населенного пункта в программу газификации — до 30 человек. Благодаря этому десятки тысяч жителей Московской области смогут подключиться к газу», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.