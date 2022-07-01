Газ провели в поселок Летний отдых Одинцовского округа

Один из домов поселка Летний Отдых догазифицировали в рамках программы «Социальная газификация».

Теперь семья Беловых может в любой момент согреть воду или приготовить еду. Их дом догазифицировали в рамках президентской программы. На днях семью навестил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, чтобы проверить, как функционирует оборудование.

Источник фото: телеканал «360»

«Если что-то где-то западает, не стесняясь говорите, потому что мы оцифровали весь сервис, сократили практически до нуля уже эту бюрократическую машину по оформлению документов. Все можно сделать в одном окне, в электронном виде и так далее. Ну и качество работ тоже держим на контроле», — обратился глава округа Андрей Иванов ко всем членам семьи Беловых.

Главное условие участия в программе состоит в том, что дом должен быть официально зарегистрирован. Рабочие бесплатно проведут газ до границы участка, за непосредственное подключение владельцу нужно будет заплатить отдельно. Конечная стоимость зависит от выбранного оборудования, а также расстояния до здания. По словам главы семьи Беловых, магистральный газ поможет значительно экономить семейный бюджет, в особенности в зимнее время.

«До этого мы планировали все-таки газ, но так как мы здесь зимой жили, приходилось отопление электрическое использовать. Суммы не буду говорить, но дороговато. В данный момент, насколько мы почитали эффективность, затраты сократятся в шесть-восемь раз», — поделился Андрей Белов.

В Одинцовском округе программа социальной газификации выполнена почти на 50%. На сегодняшний день к газу подключили 82 населенных пункта. В общей сложности до конца года планируют подключить свыше 4500 домовладений. Для того чтобы заключить договор социальной газификации, нужно подать заявку онлайн на сайте «Мособлгаза» или в стационарных и мобильных офисах компании.