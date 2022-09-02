Подмосковье 02 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Газ по президентскому проекту пришел в 2 тысячи сел и деревень Подмосковья

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В преддверии Дня газовика топливо по президентской программе провели в двухтысячный населенный пункт Подмосковья. Им оказался рабочий поселок Решетников в Клину. Об это сообщили в «Мособлгазе».

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Газовые сети в поселке протянулись на семь километров. К ним смогут подсоединить 284 домов. Всего в Клину голубое топливо по президентской программе получат 152 населенных пункта, работы уже завершили в 113 из них.

Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал, что двухтысячный населенный пункт стал важным рубежом реализации программы.

«Сегодня подключили в Решетниково первый дом. Всего за время Программы построено более 1,5 тысячи километров газопроводов, в домах 65 тысяч жителей уже есть газ», — добавил он.

Проживающая в Решетникове семья Мороз рассказала, что раньше дом приходилось отапливать электричеством. Сумма счетов выходила около 18 тысяч, а во время заморозков приходилось уезжать в квартиру. Теперь они смогут зимовать в тепле и комфорте.

Всего в Подмосковье догазифицируют 2805 населенных пунктов за 1,5 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье завершило план ремонта дорог на 85%. Работы продолжают еще на 130 участках.

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