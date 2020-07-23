Газ провели в десять населенных пунктов Подмосковья с начала 2020 года

Общая протяженность новых объектов — 56 километров. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

До конца этого года сдадут еще 40 объектов газификации, что позволит обеспечить газом более десяти тысяч жителей Подмосковья Александр Самарин.

Так, с начала года в области газифицировали деревни Рузы, Наро-Фоминска, Истры, Одинцова, Можайска, Дмитрова, Воскресенска, Егорьевска и городского округа Шаховская.

Все работы выполнили по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2025 года». Их параллельно производят во всех обозначенных населенных пунктах.

Большинство объектов запустят в четвертом квартале 2020 года. Это 60% от их общего количества, объяснил Александр Самарин.

В текущем году правительство Подмосковья изменило критерий, связанный с численностью жителей, для включения поселения в программу газификации. Необходимое количество снизили до 30 вместо 100.

Все это позволит маленьким деревням получить голубое топливо уже в следующем году. Газификация Подмосковья продолжится и после 2025 года, пока регион не будет обеспечен на 100%.

Губернаторскую программу реализовывают еще с 2013 года. Было построено свыше двух тысяч километров газораспределительных сетей.

Голубое топливо провели не менее чем в 450 поселений области. Получили его порядка 200 тысяч жителей. А посмотреть сроки и объекты газификации можно на сайте.