Газ провели в деревню Мартьяново Серпуховского округа

В городском округе Серпухов продолжается «Социальная газификация». Благодаря этой программе голубое топливо провели в 41 населенный пункт округа из 70. Шесть из них находятся в активной фазе газификации.

Мартьяново — небольшая деревня. На первом этапе к газу здесь подключат пять абонентов. С ними заключили договоры на проведение работ. В том числе внутри домовладения. Другие желающие смогут присоединиться к программе и после завершения основных работ.

«Постановление правительства 1547 позволяет подключение любых абонентов после окончания основных сроков по социальной газификации. То есть, если здесь работы в Мартьяново завершатся в третьем квартале, то даже в четвертом квартале и последующие шесть лет жители имеют право подключиться к „Социальной газификации“ для подведения газа в свой жилой дом», — рассказал заместитель главы администрации городского округа. Серпухов Игорь Суровиков.

Он отметил, что главное в процессе газификации населенного пункта ¬– довести топливо до домов, которые находятся по краям деревень и поселков. К таким домам тянут газ в первую очередь. В этом случае газ будет на всей улице и потом легче подключать новых абонентов.