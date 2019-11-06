Газ провели в деревню Яковлевская городского округа Орехово-Зуево

Мособлгаз газифицировал деревню Яковлевская в городском округе Орехово-Зуево. Теперь жители около 200 частных домов смогут подключиться к газу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области.

Протяженность нового газопровода составила 7,55 километров. Глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков сообщил, что это второй населенный пункт в городском округе Орехово-Зуево, газифицированный по губернаторской программе в этом году.

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«В октябре была газифицирована деревня Цаплино: у 180 жителей появилась перспективная возможность подключить свои дома к газу», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

В ближайшие два месяца газ придет в деревню Старые Кузьменки городского округа Серпухов, деревню Чапаевка и село Шарапово Одинцовского городского округа, в село Атепцево Наро-Фоминского городского округа и другие.

Основной период сдачи в эксплуатацию большинства газопроводов запланирован на конец года. На сегодняшний день Мособлгаз построил и ввел в эксплуатацию 25 объектов.