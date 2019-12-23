    23 декабря 2019, 17:40

    Газ провели в деревню Хотебцово Рузского городского округа

    Анастасия Максимовских, Андрей Зуев

    Мособлгаз газифицировал деревню Хотебцово Рузского городского округа в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это 39-й газопровод, построенный по программе с начала года.
    Газ провели в деревню Хотебцово Рузского городского округа | Изображение 1
    Источник фото: telegramm-online.ru

    Протяженность новых сетей составила семь километров. Жители 163 частных домов смогут подключиться к газу.

    «Первичная газификация отдаленных населенных пунктов Подмосковья — одна из наших приоритетных задач. На этой неделе газ придет в деревню Петрищево, также расположенную в Рузе, где проживают более 100 человек», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

    Всего в 2019 году Мособлгаз введет в эксплуатацию восемь газопроводов, расположенных в Рузском округе. Благодаря этому будут созданы условия для газификации более 1500 жителей.