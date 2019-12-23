Газ провели в деревню Хотебцово Рузского городского округа

Мособлгаз газифицировал деревню Хотебцово Рузского городского округа в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Это 39-й газопровод, построенный по программе с начала года.

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Протяженность новых сетей составила семь километров. Жители 163 частных домов смогут подключиться к газу.

«Первичная газификация отдаленных населенных пунктов Подмосковья — одна из наших приоритетных задач. На этой неделе газ придет в деревню Петрищево, также расположенную в Рузе, где проживают более 100 человек», — рассказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Всего в 2019 году Мособлгаз введет в эксплуатацию восемь газопроводов, расположенных в Рузском округе. Благодаря этому будут созданы условия для газификации более 1500 жителей.