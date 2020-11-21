Газ провели в деревню Ботово Волоколамского округа. Подключиться к нему смогут более 100 жителей

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

С начала года Мособлгаз уже газифицировал 34 населенных пункта Подмосковья. Были построены 148 километров сетей, возможность подключиться к газу получили 8,5 тысячи человек.

«Конец года для нас всегда насыщенный: основная часть объектов программы газификации сдается именно в 4-м квартале. За 1,5 месяца мы введем в эксплуатацию еще 16 газопроводов, газ придет в деревни Рябинки, Алфимово, Захариха и ряд других населенных пунктов Московской области. Всего за год подключиться к газу на льготных условиях смогут 10 тысяч новых потребителей», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

С интерактивной картой программы газификации можно ознакомиться на сайте Мособлгаза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал пятилетнюю программу развития газификации в регионе.