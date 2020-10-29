Газ провели в 25 населенных пунктов Подмосковья с начала года

С начала года в Подмосковье газифицировали 25 населенных пунктов. Еще столько же газифицируют до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Уже 25-й газопровод за этот год ввели в эксплуатацию в Подмосковье. Благодаря ему газ в дома смогут провести жители деревни Парашино в Талдомском округе.

Всего с начала года возможность провести газ в дома получили почти 7,5 тысячи жителей региона. До конца года газ появится еще в 25 населенных пунктах Подмосковья.

«Программа газификации Подмосковья меняется ежегодно, на правительственном уровне принимаются важные решения, благодаря которым тысячи жителей смогут быстрее подключиться к газу. Кроме того, программа газификации Подмосковья будет пролонгирована до 2030 года и продолжится, пока регион не будет газифицирован на 100%», — уточнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

В этом году для того, чтобы населенный пункт включили в программу газификации, нужно, чтобы в нем проживали всего 30 человек. При этом капитальные вложения не должны превышать 250 тысяч рублей на зарегистрированного человека.

Заявки на подключение принимаются в Министерстве энергетики Московской области. С собой нужно принести документ, подтверждающий количество постоянно зарегистрированных жителей.

В этом году диспетчеры АО «Мособлгаз» приняли и обработали свыше 52 тысяч вызовов, которые поступили по номеру 104 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб 112.

В пресс-службе отметили, что больше всего звонков поступает в осенне-зимний период в связи с наступлением холодов и активным использованием газового оборудования.