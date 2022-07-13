Газ провели еще в 681 населенный пункт Подмосковья с начала года

Итоги социальной газификации озвучили на заседании регионального штаба. С начала года голубой огонек появился на кухнях нескольких сотен подмосковных городов, сел и деревень.

«По президентской программе газ проведен в 681 населенный пункт Подмосковья. Построено 518 километров газопровода. Сейчас работы ведутся в 152 населенных пунктах», — рассказал на ВКС министр энергетики Московской области Александр Самарин.

На онлайн-встрече присутствовали главы городских округов Московской области, представители центральных органов исполнительной власти региона, а также предприятия, задействованные в организации работ. Обсудили и тему заключения договоров на техобслуживание в частных домовладениях, которое просто необходимо делать для безопасности жизни везде, где есть газ. Жители ИЖС, не заключившие договор с обслуживающей организацией, будут отключаться от газоснабжения.

Программа газификации Московской области на 2021–2025 годы реализуется совместно с ПАО «Газпром» по поручению губернатора Андрея Воробьева.