Газ провели еще в 6 населенных пунктов Подмосковья

Еще шесть населенных пунктов в четырех городских округах газифицировали в Подмосковье. Работы продолжаются еще в 214 деревнях и селах региона.

Синее топливо подвели к домам жителей деревень Тарасково и Жедочи в Наро-Фоминском округе, Кондырино в Клину, Бучево в Талдоме и поселков Овсянниково и Рыбное в Дмитровском. Всего по программе социальной газификации завершили работы в 1799 населенных пунктах Подмосковья, там построили 1,2 километра труб.

Чтобы подключить дом к газу, жителям нужно заключить договор с газораспределительной компанией. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Льготникам услуга доступна бесплатно. Министр энергетики области напомнил, что теперь на проведение газа можно потратить средства материнского капитала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программа социальное газификации в Подмосковье завершится в этом году.