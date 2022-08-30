Газ провели еще в 27 населенных пунктов Подмосковья за неделю

На текущей неделе в рамках президентского проекта в Подмосковье смогли газифицировать еще 27 населенных пунктов. Газ пришел, в том числе, в деревню Щельпино в Воскресенске, в поселок Лавровки в Дмитровском округе, в деревни Пушкино, Поздново, Привалово, Вертково и Ловцово в Домодедове и многие другие места.

«Президентский проект „Социальная газификация“ в Московской области является самым масштабным среди субъектов Россиийской Федерации. По программе нам необходимо до конца 2022 года догазифицировать 2 805 населенных пунктов, создать потенциал для подключения к газу 115 тысяч домовладений с количеством жителей порядка 300 тысяч человек. До конца года во всех населенных пунктах, имеющих распределительные газовые сети, будет завершена догазификация. Мы идем в строгом соответствии с планом. Все работы выполним в срок — до конца года», — отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

В рамках проекта в Подмосковье собираются построить примерно 2000 километров новых газопроводов. Уже на текущей неделе пуск газа состоится в юбилейном, двухтысячном населенном пункте Московской области.

Подмосковье должно закончить проект социальной газификации уже в 2022 году — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.