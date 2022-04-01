Газ провели еще в 25 населенных пунктов Подмосковья

Газ пришел еще в 25 населенных пунктов Московской области. Строительные работы выполнил Мособлгаз по президентскому проекту «Социальная газификация».

Газ пришел в деревни Салтыково, Сычи, Татариново, Шишиморово, Горетово, Новоглаголево, Мишуткино, Астрецово, Афанасово, Семенково, Поздняково, Андрейково, Нерощино, Нововоронино, Федоровское, Глебово, Маньково, Марьино и Новосельцево. Также голубое топливо стало доступно жителям сел Середниково, Тропарево, Козино и поселков Бакшеево, Санаторий Поречье и Поведники.

За первый квартал Мособлгаз полностью догазифицирует 295 населенных пунктов. За ходом работ можно следить в онлайн-режиме, на интерактивной карте Мособлгаза. Там же можно подать заявку на «Социальную газификацию».

Ранее, 28 марта, Мособлгаз завершил строительные работы в еще 26 населенных пунктах Московской области.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин сообщал, что выполнено уже 48% программы. В общей сложности по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов региона уже к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.