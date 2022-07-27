Газ провели еще в 21 населенный пункт Подмосковья

За неделю газ появился в еще 21 деревне и селе Подмосковья в пяти городских округах. Синее топливо уже получили почти 1800 населенных пунктов региона.

«Мособлгаз» сообщил о завершении газификации в селе Добрыниха Домодедовского округа, деревне Фроловское в Клину, деревнях Ближние Прудищи, Петрушино, Дыдылдино, Андреевское Ленинского округа, селе Кривцы в Раменском, селе Шарапово, деревнях Левошево, Югино, Артемово, Ананкино, Мелиховская, Филисово, Самойлиха, Дубасово, Горяновская, Филимакинопоселок Радовицкий, рабочем поселке Черусти и городе Рошаль в Шатуре.

Всего газ уже получили жители 1799 населенных пунктов области. Работы продолжают в еще 246 деревнях и селах. Узнать подробнее о реализации проекта можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что программу социальной газификации в Подмосковье завершат в этом году.