Газ провели еще в 18 сел и деревень Подмосковья

Социальная газификация продолжается в Подмосковье. Коммуникации подвели к границам домов жителей еще 18 населенных пунктов. Это села и деревни в 12 городских округах.

Синее топливо появилось в следующих местах:

деревня Меньшово городского округа Бронницы;

село Новлянское городского округа Воскресенск;

деревни Подосинки, Арбузово, Артемьево городского округа Дмитровский;

деревни Писково, Обновленный труд, Веретёнки городского округа Истра;

деревня Суханово городского округа Кашира;

деревни Кондырино, Ильино городского округа Клин;

поселок Мечниково городского округа Красногорск;

деревню Жедочи городского округа Наро-Фоминский;

село Уборы городского округа Одинцовский;

деревню Захарово городского округа Раменский;

деревни Бор, Игнашино городского округа Сергиево-Посадский;

деревню Бучево городского округа Талдомский.

Глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что регион вышел лидеры по темпам газификации.

«Всего на сегодняшний день догазифицировано 1838 населенных пункта Подмосковья, построено 1259 километров газопроводов. Не сбавляем обороты, двигаемся дальше», — сказал министр.

Проследить за ходом реализации программы можно на интерактивной карте «Мособлгаза».

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что завершить социальную газификацию в Подмосковье планируют уже в этом году.