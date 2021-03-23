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    23 марта 2021, 17:40

    Газ провели для жителей 45 домов деревни Лидино в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье газифицировали деревню Лидино. Здесь голубым топливом обеспечили 45 домов, а сделали это в два этапа. Оба из них завершились.

    Газ провели для жителей 45 домов деревни Лидино в Подмосковье | Изображение 1

    Деревня находится в Рузском округе. Для жителей проложили более 2,6 километра газовых сетей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Сейчас газом обеспечены 45 домов деревни

    Сергей Воскресенский.

    Газ появился в деревне благодаря государственной программе региона «Сельское хозяйство Подмосковья». По ней развивают инженерную инфраструктуру, в том числе обеспечивают дома голубым топливом.

    «Комплексное развитие наших сельских территорий повышает уровень жизни селян, снижает отток жителей из деревень», — подчеркнул Воскресенский.

    В прошлом году программа позволила подключить к газу еще четыре объекта, реконструировать дороги, а также построить водопроводные сети.

    А ранее стало известно, что масштабный план газификации на 2021 год выполнят раньше срока в Подмосковье.