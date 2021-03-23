Газ провели для жителей 45 домов деревни Лидино в Подмосковье

В Подмосковье газифицировали деревню Лидино. Здесь голубым топливом обеспечили 45 домов, а сделали это в два этапа. Оба из них завершились.

Деревня находится в Рузском округе. Для жителей проложили более 2,6 километра газовых сетей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

Сейчас газом обеспечены 45 домов деревни Сергей Воскресенский.

Газ появился в деревне благодаря государственной программе региона «Сельское хозяйство Подмосковья». По ней развивают инженерную инфраструктуру, в том числе обеспечивают дома голубым топливом.

«Комплексное развитие наших сельских территорий повышает уровень жизни селян, снижает отток жителей из деревень», — подчеркнул Воскресенский.

В прошлом году программа позволила подключить к газу еще четыре объекта, реконструировать дороги, а также построить водопроводные сети.

А ранее стало известно, что масштабный план газификации на 2021 год выполнят раньше срока в Подмосковье.