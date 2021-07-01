Газ по президентской программе проведут в дома 200 жителей подмосковной деревни Следово

В Московской области реализуют президентский проект социальной газификации. Сейчас работы ведут в деревне Следово Богородского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

В деревне Следово к участкам 200 жителей бесплатно проведут газ. Там уже начались строительно-монтажные работы. Их проводят в рамках президентского проекта социальной газификации.

Чтобы провести голубое топливо от границы участка до дома, собственникам нужно оформить комплексный договор с «Мособлгазом». Также жители могут заказать данные работы в любой специализированной организации.

Подать заявку в «Мособлгаз» можно на сайте компании или в одной из 674 стационарных и мобильных точек, в том числе в офисе организации, МФЦ, МЭС, МосОблЕИРЦ.

В проект социальной газификации включили 2,8 тысячи сел и деревень Московской области. Там живут 300 тысяч человек, и все они смогут провести газ к себе на участок бесплатно.