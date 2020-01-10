Газ проведут в 50 населенных пунктов Подмосковья в 2020 году

В 2020 году Мособлгаз создаст условия для газификации более 10 тысяч жителей Подмосковья. Газопроводы по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» построят в 50 населенных пунктах региона.

По словам генерального директора АО «Мособлгаз» Игоря Баранова, Мособлгаз продолжит удерживать высокий темп развития газовых сетей на территории Московской области. В наступившем году предприятие построит и введет в эксплуатацию более 200 километров газопроводов.

«Приоритетом Мособлгаза является доступность подключения к газу жителей Подмосковья», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Для включения населенного пункта в программу газификации жителям необходимо обращаться в Министерство энергетики Московской области с ходатайством и документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных граждан от 100 человек.

С полным перечнем объектов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2020 год, можно ознакомиться ниже.

№ п/п Район МО / Наименование объекта:

1. Волоколамский г. о. Догазификация д. Ботово

2. Волоколамский г. о. Догазификация д. Судниково

3. Г.о. Павловский Посад Газопровод д. Ковригино

4. Г.о. Серебряные Пруды Догазификация улиц в с. Мочилы

5. Г.о. Серебряные Пруды Источник для ж/д в р. п. Серебряные Пруды

6. Г.о. Серебряные Пруды Источник для ж/д в с. Глубокое

7. Г.о. Серебряные Пруды Источник для ж/д в с. Петрово

8. Г.о. Серебряные Пруды Источник для ж/д в с. Подхожее

9. Г.о. Воскресенск Газификация д. Леоново и д. Силино

10. Г.о. Воскресенск Газификация д. Медведево

11. Г.о. Воскресенск Газификация д. Чечевилово

12. Г.о. Воскресенск Газопровод Чечевилово-Медведево

13. Г.о. Егорьевск Газопровод газ-ия Подрядниково-Демидово

14. Г.о. Истра Догазификация д. Рычково

15. Г.о. Кашира Газификация д. Каменка II очередь

16. Г.о. Кашира Газификация д. Маслово

17. Г.о. Кашира Газификация д. Терново-1 и д. Горки

18. Г.о. Кашира Газификация д. Труфаново

19. Г.о. Клин Догазификация улиц в г. Высоковск

20. Г.о. Лотошино Газификация д. Введенское

21. Г.о. Солнечногорск Газопровод и газиф-я д. Головково

22. Г.о. Чехов Догазификация д. Шарапово Любучанское

23. Г.о. Чехов Догазификация с. Шарапово Стремиловское

24. Г.о. Шатура Газификация ул. Большевик г. Шатура

25. Г.о. Шаховская Газификация д. Дмитровка — д. Орешки

26. Г.о. Щелково Газификация д. Еремино

27. Г.о. Щелково Газопровод д. Мосальское — д. Костыши

28. Дмитровский г. о. Газ-ция с. Покровское с. п.Большерогачевск

29. Дмитровский г. о. Догазификация улиц в р. п. Деденево

30. Коломенский г. о. Газификация д. Туменское, д. Грайвороны

31. Можайский г. о. Газификация р. п. Уваровка

32. Можайский г. о. Догазификация г. Можайск, I оч. (Кремль)

33. Наро-Фоминский г. о. ГРС «Васильчиново» — д. Плесенское

34. Одинцовский г. о. Газификация д. Гигирево

35. Одинцовский г. о. Газификация с. Шарапово (Одинцовский го)

36. Раменский г. о. Газификация д. Тяжино

37. Раменский г. о. Газификация д. Фоминское — д. Яньшино

38. Раменский г. о. Газопровод и газиф-я д. Захариха

39. Раменский г. о. Газопровод и газиф-я с. Малахово

40. Раменский г. о. Строительство ГРС «Жуково»

41. Рузский г. о. Газификация д. Таблово

42. Рузский г. о. Газификация р. п. Тучково

43. Рузский г. о. Ист-к для котельной в д. Старониколаево

44. Рузский г. о. Источник для котельной в г. Руза

45. Рузский г. о. Источник для котельной в п. Старая Руза

46. Рузский г. о. Источник для котельной в р. п. Тучково

47. Сергиево-Посадский г. о. Газификация с. Озерецкое

48. Сергиево-Посадский г. о. Газопровод и газиф-я д. Путятино

49. Сергиево-Посадский г. о. Газопровод и газиф-я с. Закубежье

50. Талдомский городской г. о. Газификация д. Парашино