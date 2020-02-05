Тепло даже в маленькие села. Газ получат еще 308 населенных пунктов Подмосковья
Процесс газификации ускорится в регионе благодаря договоренности Подмосковья с «Газпромом». Взаимодействие обсудили Андрей Воробьев и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
В первую очередь компания примет участие в поставках газа потребителям Московской области. Во-вторых, «Газпром» продолжит работу по оптимизации работы газораспределительных станций (ГРС). На них понижают давление газа до уровня безопасного потребления. Также на станциях сырье очищают и добавляют топливу запах, чтобы своевременно обнаруживать утечки.
«Мы обратились к „Газпрому“, чтобы он поучаствовал в первую очередь в газификации. Во вторую — продолжил работу по раскрытию ГРС. Соответственно, и включению туда новых объектов по расшивке», — сказал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.
Евгений Хромушин говорит о снятии ограничений с работы газораспределительных станций. Плюс нужна реконструкция ГРС в Дмитрове и Монине. Ключевой момент — сроки. Причем не только по вопросу газификации, но и долгов региона. В 2018 году это было почти семь миллиардов, сейчас задолженность серьезно уменьшилась.
«Мы вышли на исторический минимум. При плане 3,9 миллиарда рублей мы сегодня вышли на 3,7 миллиарда рублей», — уточнил Хромушин.
Соглашение с «Газпромом» включает в себя и расширение сотрудничества с подмосковными предприятиями. 60 организаций производят технологичную продукцию, которую теперь «Газпром» будет использовать в своих программах.