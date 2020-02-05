Тепло даже в маленькие села. Газ получат еще 308 населенных пунктов Подмосковья

В Подмосковье высокий уровень газификации — порядка 97%. До 2025 года в регионе построят еще 1,9 тысячи километров газопровода. Благодаря этому газ появится в 308 населенных пунктах. А значит, порядка 61 тысячи жителей Московской области смогут провести его домой.

Процесс газификации ускорится в регионе благодаря договоренности Подмосковья с «Газпромом». Взаимодействие обсудили Андрей Воробьев и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В первую очередь компания примет участие в поставках газа потребителям Московской области. Во-вторых, «Газпром» продолжит работу по оптимизации работы газораспределительных станций (ГРС). На них понижают давление газа до уровня безопасного потребления. Также на станциях сырье очищают и добавляют топливу запах, чтобы своевременно обнаруживать утечки.

«Мы обратились к „Газпрому“, чтобы он поучаствовал в первую очередь в газификации. Во вторую — продолжил работу по раскрытию ГРС. Соответственно, и включению туда новых объектов по расшивке», — сказал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Евгений Хромушин говорит о снятии ограничений с работы газораспределительных станций. Плюс нужна реконструкция ГРС в Дмитрове и Монине. Ключевой момент — сроки. Причем не только по вопросу газификации, но и долгов региона. В 2018 году это было почти семь миллиардов, сейчас задолженность серьезно уменьшилась.

«Мы вышли на исторический минимум. При плане 3,9 миллиарда рублей мы сегодня вышли на 3,7 миллиарда рублей», — уточнил Хромушин.

Соглашение с «Газпромом» включает в себя и расширение сотрудничества с подмосковными предприятиями. 60 организаций производят технологичную продукцию, которую теперь «Газпром» будет использовать в своих программах.