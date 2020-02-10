Газ проведут в 30 населенных пунктов Рузского округа в 2020 году

30 населенных пунктов Рузского городского округа планируют газифицировать в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Рузский городской округ насчитывает 220 населенных пунктов, из них газифицировано только 55. Остальные деревни и села относятся к числу малонаселенных — домов там много, но принадлежат они дачникам и количество постоянно зарегистрированных жителей не позволяет включить их в различные программы.

В конце прошлого года по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» к газоснабжению подключили деревню Хотебцово — и жители 163 частных домов получили доступ к голубому топливу. Также газ недавно получила деревня Петрищево, в которой строится мемориальный комплекс Герою Советского Союза Зое Космодемьянской и Герою России Вере Волошиной.

Местная жительница Наталья Елагина рассказала, что раньше приходилось топить углем и дровами, которые нужно было купить, привезти, разгрузить и так далее. «Газовики — молодцы, все сделали быстро и профессионально. Очень тактичные: работали практически незаметно, никаких неудобств не доставили», — добавила Наталья Елагина.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Всего в 2019 году в Рузском округе Мособлгаз ввел в эксплуатацию восемь газопроводов, обеспечив природным газом более 1,5 тысячи жителей. В планах на 2020 год — газификация многоквартирных жилых домов в поселке Кожино, деревнях Лыщиково и Глухово. В Мособлгаз передан комплект документов по присоединению к магистрали деревни Таблово.

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко подчеркнул, что с вводом в строй газопроводов в муниципалитете появилось сразу несколько точек роста.

«Огромную помощь нам оказало правительство Московской области, вложив немалые средства для осуществления программы по развитию газификации Подмосковья на ближайшие годы. От лица ружан хочу выразить благодарность губернатору Андрею Воробьеву. Надо отметить и сотрудников Мособлгаза — свою работу они выполнили четко и в сжатые сроки», — сделал акцент Николай Пархоменко.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

По муниципальной программе газификации населенных пунктов в Рузском округе в 2019-м к магистральному газу подключили многоквартирные дома в деревне Нововолково (обеспечив голубым топливом 83 квартиры), поселках Колюбакино (16 квартир) и Тучково (5 квартир). В деревне Нестерово построили вторую очередь газопровода, в результате голубое топливо получили жители Аптечной, Луговой, Светлой и Солнечной улиц. Всего газифицировано более 100 домовладений.

«Конечно, для нас это огромное событие. Раньше и мечтать об этом не могла. Смотрели через дорогу: там у всех дома тепло, потому что природный газ подключен, цивилизация, а мы себя чувствовали будто за бортом. Сейчас все изменилось!» — поделилась впечатлением жительница Нестерова Светлана Семенцова.

Деревню Лидино также ждет газификация по муниципальной программе, сейчас идет выбор подрядчика. Дома №№11 и 11а по улице Садовой в Старой Рузе переведут с баллонного на природный газ.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Согласно действующим нормам, для вступления в программу газификации в населенном пункте должно быть постоянно зарегистрировано не менее 100 жителей. Сейчас предложили снизить порог — и для включения в программу газификации населенных пунктов станет достаточно 30 постоянно проживающих человек. При этом капитальные вложения по программе газификации на одного человека должны составлять не более 250 тысяч рублей.

Данный критерий можно применить и на частично газифицированные населенные пункты. Например, Тучково давно газифицировано, но поселок разрастается из-за новостроек частного сектора. Жители новых улиц тоже хотят отапливать свои дома природным газом.

Рузская администрация совместно с отделом госстатистики определит число населенных пунктов, где постоянно зарегистрированы 30 и более человек. Затем полученную информацию направят в Министерство энергетики и АО «Мособлгаз», которые решат, можно ли будет включить их в программу газификации.