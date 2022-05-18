Газ пришел еще в 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья

Жители 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья получили голубое топливо в рамках проекта «Социальная газификация». Работа идет по графику.

Об этом генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал на брифинге, прошедшем в Одинцове.

Первая половина мая была праздничная, но „Мособлгаз“ не отдыхал — работу вели, как и было запланировано Игорь Баранов.

По его словам, за время майских праздников построили свыше 20 километров газопроводов, а с начала года — 262.

Сейчас работу проводят в 150 деревнях и селах. Одинцово — это один из городских округов, где газ наиболее востребован. Там в программу включили 171 населенный пункт.

«Газификация у нас завершена на 44%. Движемся по графику, без сбоев», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.