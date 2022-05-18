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    18 мая 2022, 14:38

    Газ пришел еще в 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Жители 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья получили голубое топливо в рамках проекта «Социальная газификация». Работа идет по графику.

    Газ пришел еще в 1,5 тысячи населенных пунктов Подмосковья | Изображение 1

    Об этом генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов рассказал на брифинге, прошедшем в Одинцове.

    Первая половина мая была праздничная, но „Мособлгаз“ не отдыхал — работу вели, как и было запланировано

    Игорь Баранов.

    По его словам, за время майских праздников построили свыше 20 километров газопроводов, а с начала года — 262.

    Сейчас работу проводят в 150 деревнях и селах. Одинцово — это один из городских округов, где газ наиболее востребован. Там в программу включили 171 населенный пункт.

    «Газификация у нас завершена на 44%. Движемся по графику, без сбоев», — сообщил глава округа Андрей Иванов.

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья. Это коснется 300 тысяч жителей.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.