  • Больше никаких холодов. Газ пришел в деревню Волчаново городского округа Шаховская

    11 декабря 2019, 13:00

    Евгения Остапенко, Юлия Уткина

    В деревне Волчаново городского округа Шаховская заработал газопровод. Его построили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».
    Больше никаких холодов. Газ пришел в деревню Волчаново городского округа Шаховская

    Протяженность построенных сетей составляет 13,6 километра. Таким образом, газифицировали 148 жилых домов и один многоквартирный.

    «Мы построили 34-й газопровод по программе газификации с начала года. Более 200 жителей деревни теперь смогут провести газ в свои дома. До конца года мы газифицируем деревню Назарьево, также расположенную в Шаховской», — рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

    Больше никаких холодов. Газ пришел в деревню Волчаново городского округа Шаховская | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Также в Шаховской газифицировали деревни Дулепово и Дор. Теплом обеспечили почти тысячу жителей Подмосковья.