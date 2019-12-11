Больше никаких холодов. Газ пришел в деревню Волчаново городского округа Шаховская

В деревне Волчаново городского округа Шаховская заработал газопровод. Его построили по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».

Протяженность построенных сетей составляет 13,6 километра. Таким образом, газифицировали 148 жилых домов и один многоквартирный.

«Мы построили 34-й газопровод по программе газификации с начала года. Более 200 жителей деревни теперь смогут провести газ в свои дома. До конца года мы газифицируем деревню Назарьево, также расположенную в Шаховской», — рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Шаховской газифицировали деревни Дулепово и Дор. Теплом обеспечили почти тысячу жителей Подмосковья.