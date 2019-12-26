Тепло в доме. Газ пришел в деревню Петрищево Рузского округа

Деревня Петрищево Рузского городского округа теперь газифицирована. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Петрищево газифицировали по губернаторской программе «Наше Подмосковье». Министр энергетики Московской области Александр Самарин уточнил, что в рамках этой программы в регионе ежегодно вводится в строй около 50 объектов. «Это большой объем работы: каждый четвертое техприсоединение в России приходится на Московскую область», — подчеркнул министр.

Генеральный директор Мособлгаза Дмитрий Голубков заметил, что деревня Петрищево — исторически важное место для всей России. «Все знают, что здесь произошло в ноябре 1941-го, и имя Зои Космодемьянской — в сердце каждого россиянина», — напомнил Дмитрий Голубков. Он поздравил жителей с завершением газификации деревни и поблагодарил проектировщиков, строителей и газовиков за работу, отметив, что Петрищево — объект не самый простой, ведь ветка газопровода протянулась практически на 10 километров.

«Хочу напомнить об осторожности при обращении с газовым оборудованием. Ведь теперь, когда газ пришел в дома, жителям нужно быть вдвойне бдительными и осмотрительными!» — сделал особый акцент гендиректор Мособлгаза.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Глава городского округа Николай Пархоменко отметил, что деревня Петрищево — уже третий населенный пункт в Рузском городском округе, в который газ пришел в 2019 году.

«Программа будет продолжена, и в следующем году мы не раз увидимся с вами, уже в других деревнях, по такому же замечательному поводу», — сказал Николай Пархоменко и тоже поблагодарил региональные власти, осуществляющие сложную, но важную работу по газификации региона.

Жительница Петрищева Наталья Елагина рассказала, что в деревне постоянных жителей не так много, в основном это дачники, поэтому люди даже и не надеялись войти в программу газификации.

«Но первое собрание по поводу подключения у нас было весной. И за такой короткий промежуток времени нам смогли подвести газ. Это большое подспорье всем, ведь раньше приходилось топить углем, дровами, которые нужно было купить, привезти, разгрузить и так далее. Газовики — молодцы, все сделали быстро и профессионально. Очень тактичные: работали практически незаметно, никаких неудобств не доставили. Мы все очень довольны. Словом, мечты сбываются!» — поделилась Наталья Елагина.

Источник фото: администрация Рузского городского округа

Еще один местный житель Виктор Кабединов также очень рад пришедшему в деревню газу. «Газ — это великолепно! Это значит — в доме чисто и тепло, а отопление зимой станет дешевле. Закупал четыре тонны угля, плюс обязательно дрова. Не ожидал, что все сделают так быстро, ведь еще весной, когда нам впервые сказали, что проведут магистраль, тут ничего не было. Очень приятно, что газовики выполнили свои обещания», — констатировал Виктор Кабединов и высказал пожелание, чтобы теперь в Петрищеве появился еще и водопровод, потому что вода из колодцев, которым пользуются жители, к сожалению, уходит.