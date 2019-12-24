Газ пришел еще в три населенных пункта Подмосковья

В Московской области газифицировали еще три населенных пункта. Это деревни Назарьево в Шаховской, Старые Кузьменки в Серпухове и поселок Лавровки в Дмитрове. Об этом сообщил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Газовые сети построили по программе губернатора «Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Общая протяженность построенных газопроводов составила 15 километров. Таким образом, тепло придет в дома почти 400 жителей Подмосковья. По словам Дмитрия Голубкова, первичная газификация отдаленных населенных пунктов региона — одна из приоритетных задач Мосболгаза.

Источник фото: Мособлгаз

В Московской области работает масштабная программа газификации. Благодаря ей с 2019 года построят больше 200 километров сетей с перспективной возможностью газификации 10 тысяч жителей Подмосковья.

Ранее стало известно, что Мособлгаз газифицировал деревню Хотебцово Рузского городского округа. Протяженность новых сетей составила семь километров.