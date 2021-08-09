Газ пришел еще в 500 домов Подмосковья за полтора месяца

Более 1,2 тысячи жителей Подмосковья уже обеспечили голубым топливом по проекту президента «Социальная газификация». За полтора месяца перемены коснулись 500 домов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Для того чтобы решить вопросы по газу уже внутри участков, понадобится комплексный договор.

Как подчеркнул зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин, динамика обращений показала востребованность «Социальной газификации» у жителей. Заключили уже свыше четырех тысяч комплексных договоров.

Благодаря программе президента более 1,2 тысячи жителей в 500 домах уже пользуются газовыми плитами, водонагревателями или газовыми котлами Евгений Хромушин.

Сейчас сотрудники «Мособлгаза» прокладывают новые сети в 310 населенных пунктах. Это 39 округов Подмосковья.

«На реализацию программы у нас осталось менее 17 месяцев», — напомнил Хромушин.

По его словам, до конца года газ придет в дома более чем 70 тысяч жителей Московской области. Это составит почти треть программы.