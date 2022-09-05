Газ придет еще в 77 населенных пунктов Подмосковья за неделю | 360°

Подмосковье 05 сентября 2022, 18:47 Поделиться Telegram

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Viber Газ придет еще в 77 населенных пунктов Подмосковья за неделю pixabay.com

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На этой неделе в Мособлгазе собираются приступить к газификации еще 77 населенных пунктов Подмосковья. Все они ранее вошли в президентскую программу «Социальная газификация». Ожидается, что работы стартуют в Мытищах, Наро-Фоминске, Одинцове, Серпухове, Солнечногорске и еще 20 муниципалитетах Московской области.

К текущему моменту уже удалось догазифицировать 2022 населенных пункта Подмосковья. До конца года голубое топливо придет еще в 700 поселков, городов и деревень. Полный список доступен на интерактивной карте.

Оформить заявку на газификацию можно на официальном сайте Мособлгаза, на региональном портале госуслуг. Также можно обратиться лично в многофункциональные центры или в офисы социальной газификации, как мобильные, так и стационарные. С актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте Мособлгаза в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

Напомним, на сегодняшний день Мособлгаз догазифицировал 2022 населенных пунктов Московской области, до конца года газ придет еще в более 700. Полный список населенных пунктов можно посмотреть на интерактивной карте.

Минэнерго МО напоминает, что оформить заявку на подключение к газу можно на сайте Мособлгаза, на Региональном портале государственных услуг или в МФЦ, а также в офисах «Социальная газификация». Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте Мособлгаза в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».