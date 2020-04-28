Газ появился в поселке Деднево Дмитровского округа. Провести его в дом смогут почти 200 жителей

В рабочем поселке Деднево Дмитровского округа запустили газопровод. Почти 200 жителей смогли провести газ в дом.

Теперь жизнь в поселке заметно улучшится. Открывали объект, как и положено в режиме пандемии, дистанционно. На проектирование и строительство ушло почти два года.

«Конкретно данный объект проектировался и строился в течение полутора лет. Протяженность его — почти пять километров, возможность газифицироваться получили 180 жителей», — сказал Игорь Баранов, генеральный директор АО «Мособлгаз».

Газификация жилых домов — это еще и стабильное отопление. Ночи еще холодные, и жители нововведение уже оценили. А еще, как показывает практика, с приходом газа в населенных пунктах начинает развиваться экономика.

Источник фото: пресс-служба Мособлгаза

«Вся инфраструктура — это все магазины, все предприятия, что здесь находятся, они тоже будут иметь возможность подключиться к этому магистральному газу, что дает большой толчок для развития всего населенного пункта», — отметил Илья Поночевный, глава Дмитровского округа.

Темпы газификации Московской области ощутимы даже в масштабах страны. На данный момент специалисты «Мособлгаза» возводят до 30% от всех строящихся сетей по России. За последние пять лет темпы строительства выросли в четыре раза. И дальше будет больше.

Источник фото: пресс-служба Мособлгаза

«На сегодня программа губернатора не останавливается, всего должны быть подключены 50 объектов, это объекты жизнеобеспечения», — рассказал Александр Самарин, министр энергетики Московской области.

Эти 50 объектов подключат к газоснабжению уже до конца этого года. Всего же губернаторская программа рассчитана до 2025 года. Так энергоресурс постепенно становится доступным каждому.