Газ появился еще в 10 населенных пунктах Подмосковья

Еще 10 деревень и сел Подмосковья получили газ на минувших выходных. Всего с начала года коммуникации провели в 1869 населенных пунктов региона.

Синее топливо появилось в деревнях Оселок и Исаково Богородского округа, селе Подчеркого Дмитровского, деревне Житнево в Домодедове, деревне Никитское в Клину, деревне Татарки в Одинцове, деревнях Васютино и Гора в Павловском Посаде и деревне Дракино в Серпухове.

Всего с начала года в Подмосковье построили 1276 километров газопровода. Глава Минэнергетики Александр Самарин регулярно проводит штаб по социальной газификации, чтобы принять важные решения по реализации проекта.

Узнать подробнее о программе можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Андрей Воробьёв рассказал, что программу социальной газификации в регионе планируют завершить до конца 2022 года.