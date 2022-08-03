Газ пришел еще почти в 2 тысячи населенных пунктов Подмосковья

В Подмосковье продолжает активно развиваться программа социальной газификации. С начала реализации было построено уже 1300 километров газопровода, голубое топливо пришло в 1900 населенных пунктов. Возможность подключиться к газу получили порядка 65 тысяч жителей Московской области.

Сейчас работы проводятся в 228 населенных пунктах. В Подмосковье прошло очередное заседание по социальной газификации, на котором министр энергетики региона Александр Самарин рассказал об основных вопросах реализации программы.

«Чтобы подключить дом к газу, жителям населенных пунктов, участвующих в программе „Социальная газификация“ необходимо заключить комплексный договор с газораспределительной компанией, подать заявку на подключение. Сделать это можно онлайн, на сайте Мособлгаза, на региональном портале государственных услуг, а также обратившись в МФЦ или в ближайший офис газораспределительной компании», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

По словам министра, есть и льготное подключение к газу для семей с детьми или пенсионеров, у которых доход не превышает прожиточный минимум, а также для некоторых других категорий граждан. Для них предусмотрено бесплатное проведение в дом газового оборудования, которое по стоимости не превышает 80085 рублей. Заявку можно подать в Личном кабинете Мособлгаза, на РПГУ или обратиться в офис социальной газификации.