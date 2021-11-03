Газ по президентскому проекту появился в 9 тысячах домов Подмосковья

Девять тысяч домов в Подмосковье уже обеспечили газом по проекту президента. Юбилейное подключение выполнили в деревне Аргуново. Это Воскресенский городской округ.

Там девятитысячный дом, в который голубое топливо пришло по проекту «Социальная газификация», принадлежит жильцу Анатолию Агапову.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что эта программа поэтапно охватывает все вошедшие в нее населенные пункты Подмосковья. Но она не ограничится 2022 годом.

Собственник дома и через два года, и через пять лет сможет обратиться в „Мособлгаз“ с заявкой о подключении Александр Самарин.

Сейчас газопроводы в Подмосковье построили уже до границ участков 23 тысяч жителей.

«Напомню, что благодаря программе за этот вид работ жители Подмосковья не платят. Только за работы на участке и в доме», — сказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

По его словам, в Подмосковье полностью догазифицировали уже 506 населенных пунктов.