Газ по президентскому проекту подвели к 13 тысячам домовладений Подмосковья

Уже 13 тысяч домов Подмосковья получили топливо по президентской программе «Социальная газификация». Юбилейный пуск состоялся в деревне Шарапово — это городской округ Чехов.

Хозяйка 13-тысячного дома, который получил газ по программе, Анна Печенкина рассказала, что здесь они с мужем и внучкой живут с 2015 года.

Конечно, хотели газифицироваться давно, но стоимость подключения до президентского проекта была слишком высокой для нас Анна Печенкина.

Она добавила, что ночью дом отапливали электричеством, а днем для экономии использовали дровяной котел.

«О „Социальной газификации“ мы услышали в новостях и сразу подали заявку. Довольны всем! Газовики сделали все быстро, за подведение газопровода до границ участка вообще не нужно платить», — поделилась хозяйка.

Теперь, по ее словам, в доме стало тепло и комфортно. Всего в городском округе Чехов в программу включили 90 населенных пунктов. Это коснется 12 тысяч человек.

В «Мособлгазе» рассказали, что 23 населенных пункта в Чехове уже обеспечили газом по президентскому проекту. Это отметил генеральный директор компании Игорь Баранов.

На сегодняшний день более 34 тысяч жителей Подмосковья смогли подключиться к газу по президентскому проекту Игорь Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах Московской области, опубликовали график работ.