Первые 750 сел и деревень Подмосковья получили газ по президентскому проекту

Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья уже получили газ по президентскому проекту. Это коснулось 750 деревень и сел за пять месяцев с начала программы.

Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Деревня Бруски в городском округе Егорьевск стала 750-м населенным пунктом.

Мы не останавливаемся на достигнутом и уже к концу года закончим строительные работы еще в 363 населенных пунктах региона Игорь Баранов.

По его словам, сейчас работу проводят в 240 селах и деревнях Московской области. Строители строго выполняют графики и даже опережают их.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.