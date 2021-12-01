Первые 750 сел и деревень Подмосковья получили газ по президентскому проекту
Свыше 32 тысяч жителей Подмосковья уже получили газ по президентскому проекту. Это коснулось 750 деревень и сел за пять месяцев с начала программы.
Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов. Деревня Бруски в городском округе Егорьевск стала 750-м населенным пунктом.
Мы не останавливаемся на достигнутом и уже к концу года закончим строительные работы еще в 363 населенных пунктах региона
По его словам, сейчас работу проводят в 240 селах и деревнях Московской области. Строители строго выполняют графики и даже опережают их.
Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.
Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в селах и деревнях, опубликовали график работ.