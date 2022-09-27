Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья

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В Подмосковье продолжается активная работа по программе социальной газификации. С начала ее действия в регионе подключили к газу уже 85 тысяч домов. Догазифицировать удалось 2104 населенных пункта.

За последний год в Мособлгазе увеличили темпы выполнения программы в два раза. Строительные работы к этому моменту проходят в 310 населенных пунктах, на них задействованы сразу 420 бригад. В Подмосковье сейчас трудятся больше 100 подрядчиков из разных российских регионов.

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Стоит отметить, что по части строительных материалов уже удалось достигнуть полного импортозамещения. Мособлгаз работает только с отечественными заводами-изготовителями, которые занимаются производством комплектующих высокого качества.

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Ранее сообщалось, что голубое топливо по проекту «Социальная газификация» бесплатно подведут к границам 115 тысяч домовладений Подмосковья. Большую часть плана выполнили, и цель — достичь поставленных показателей к концу 2022 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Андрей Воробьев.

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