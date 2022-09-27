Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья | 360°

Все новости

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Общество

27 сентября 2022, 16:46

Умер Борис Моисеев

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:00

Газ по президентскому проекту пришел в 85 тысяч домов Подмосковья

Читать 360tv в

В Подмосковье продолжается активная работа по программе социальной газификации. С начала ее действия в регионе подключили к газу уже 85 тысяч домов. Догазифицировать удалось 2104 населенных пункта.

За последний год в Мособлгазе увеличили темпы выполнения программы в два раза. Строительные работы к этому моменту проходят в 310 населенных пунктах, на них задействованы сразу 420 бригад. В Подмосковье сейчас трудятся больше 100 подрядчиков из разных российских регионов.

Реклама

Стоит отметить, что по части строительных материалов уже удалось достигнуть полного импортозамещения. Мособлгаз работает только с отечественными заводами-изготовителями, которые занимаются производством комплектующих высокого качества.

Реклама

Ранее сообщалось, что голубое топливо по проекту «Социальная газификация» бесплатно подведут к границам 115 тысяч домовладений Подмосковья. Большую часть плана выполнили, и цель — достичь поставленных показателей к концу 2022 года. Об этом президенту Владимиру Путину доложил губернатор Андрей Воробьев.

Социальная газификация

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама