Газ по президентскому проекту пришел в тысячу сел и деревень Подмосковья

Голубое топливо по программе «Социальная газификация» пришло в тысячный населенный пункт Московской области. Юбилейное подключение состоялось в селе Глубокое — оно находится в городском округе Серебряные Пруды.

Газопровод протянулся на 4,7 километра. Об этом сообщили в «Мособлгазе».

Участниками президентского проекта в Серебряных Прудах стали 27 населенных пунктов. Голубым топливом полностью обеспечили уже 20 из них.

Это означает, что газ пришел более чем в 300 домов жителей Серебряных Прудов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах Московской области, опубликовали график работ.

Ранее стало известно, что рекордное количество труб в рамках «Социальной газификации» проложили в Подмосковье.