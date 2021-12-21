Газ по президентскому проекту пришел в тысячу сел и деревень Подмосковья
Голубое топливо по программе «Социальная газификация» пришло в тысячный населенный пункт Московской области. Юбилейное подключение состоялось в селе Глубокое — оно находится в городском округе Серебряные Пруды.
Газопровод протянулся на 4,7 километра. Об этом сообщили в «Мособлгазе».
Участниками президентского проекта в Серебряных Прудах стали 27 населенных пунктов. Голубым топливом полностью обеспечили уже 20 из них.
Это означает, что газ пришел более чем в 300 домов жителей Серебряных Прудов.
Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.
Чтобы люди смогли точно узнать, когда газ появится в деревнях и селах Московской области, опубликовали график работ.
Ранее стало известно, что рекордное количество труб в рамках «Социальной газификации» проложили в Подмосковье.