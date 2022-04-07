Газ по президентскому проекту придет в 322 населенных пункта Подмосковья во втором квартале

Еще 322 населенных пункта получат газ по президентскому проекту в Подмосковье за второй квартал. Голубое топливо уже пришло в 16 383 домовладения.

Всего по президентскому проекту «Социальная газификация» топливо бесплатно подведут к 115 тысячам домов Подмосковья до конца года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Как подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, Подмосковье опережает другие регионы по темпам выполнения программы.

Подмосковье — лидер по подключениям: пусков газа и подводок до границ участков здесь больше, чем в пяти других регионах суммарно Игорь Баранов.

Найти ответы на вопросы можно через нового Telegrаm-бота «Мособлгаза». Он подскажет, как заключить договор, уточнить стоимость и даты проведения работ.

За ходом программы «Социальная газификация» все желающие могут следить онлайн в Telegram-канале «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.