Газ по президентскому проекту придет в 54 дома подмосковной деревни Мухино

Деревню Мухино в городском округе Луховицы догазифицируют по президентскому проекту. Голубое топливо проведут на 54 участка бесплатно. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

«Мособлгаз» уже начал работы по проведению сетей в деревню Мухино. Газ появится в домах по президентскому проекту социальной газификации.

«До конца года мы бесплатно проведем газопровод до границ 54 участков деревни Мухино. Для этого будет проложено около 2000 метров сетей», — рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Он отметил, что провести газ в дома смогут 100 жителей деревни. Для этого им нужно заключить комплексный договор на проведение работ на участке и в доме.

«Встреча жителей с администрацией деревни и специалистом „Мособлгаза“ состоится 30 июня, в 17:30», — уточнил Баранов.

Всего в рамках реализации президентского проекта газ появится у 300 тысяч жителей из 2,8 тысячи населенных пунктов Московской области. В программу входят ранее газифицированные деревни и поселки. За газопровод до границы участка собственникам платить не нужно. Всю информацию о сроках проведения работ и можно найти на сайте «Мособлгаза».