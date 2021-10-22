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    22 октября 2021, 09:56

    Газ по президентской программе придет в 45 населенных пунктов Шаховской

    Минэнергетики Подмосковья: 45 сел и деревень Шаховской газифицируют по президентскому проекту

    Анастасия Аброськина

    Более двух тысяч домов в Шаховской обеспечат голубым топливом в рамках программы президента «Социальная газификация». Это коснется 45 из 152 местных деревень и сел.

    Газ по президентской программе придет в 45 населенных пунктов Шаховской | Изображение 1

    Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что работу выполнили уже в трех населенных пунктах округа. К концу года их количество вырастет до 19.

    Всего в Шаховской по президентской программе газ придет в 2066 домовладений.

    Полностью догазифицировали уже почти 400 населенных пунктов в Московской области

    Александр Самарин.

    Министр отметил, что в Подмосковье набрали высокий темп выполнения программы. Прокладка газопроводов до границ земельных участков идет с опережением графиков.

    «Несмотря на масштабность этого проекта, мы выполним все запланированные мероприятия в установленные сроки», — подчеркнул Самарин.

    Заявки для участия в программе подавать не нужно. Работу проводят по графику в тех населенных пунктах, которые по характеристикам вошли в проект «Социальная газификация».

    Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.