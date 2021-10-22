Газ по президентской программе придет в 45 населенных пунктов Шаховской

Более двух тысяч домов в Шаховской обеспечат голубым топливом в рамках программы президента «Социальная газификация». Это коснется 45 из 152 местных деревень и сел.

Министр энергетики региона Александр Самарин рассказал, что работу выполнили уже в трех населенных пунктах округа. К концу года их количество вырастет до 19.

Всего в Шаховской по президентской программе газ придет в 2066 домовладений.

Полностью догазифицировали уже почти 400 населенных пунктов в Московской области Александр Самарин.

Министр отметил, что в Подмосковье набрали высокий темп выполнения программы. Прокладка газопроводов до границ земельных участков идет с опережением графиков.

«Несмотря на масштабность этого проекта, мы выполним все запланированные мероприятия в установленные сроки», — подчеркнул Самарин.

Заявки для участия в программе подавать не нужно. Работу проводят по графику в тех населенных пунктах, которые по характеристикам вошли в проект «Социальная газификация».

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.