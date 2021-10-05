Газ по президентской программе пришел в 300 подмосковных сел и деревень

Социальная газификация в Подмосковье продолжается. За три месяца «Мособлгаз» догазифицировал 300 сел и деревень региона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Газ пришел на все участки 300 населенных пунктов Подмосковья. 300-м стало село Нижне-Маслово в городском округе Луховицы. Там голубое топливо пришло в 15 домов.

«На текущий момент Луховицы — один из лидеров по темпам социальной газификации. В муниципалитете уже полностью газифицированы 19 населенных пунктов», — уточнил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что после Луховиц больше всего подключений в рамках президентского проекта провели в Егорьевске, Клину, Раменском, Дмитрове и Орехово-Зуеве.

Сейчас сотрудники «Мособлгаза» проводят работы в 294 населенных пунктах. Для этого компания выделила 260 единиц техники.

«По плану в этом году мы должны подключить к газу 29 тысяч домов в 1113 населенных пунктах — сейчас мы уверенно идем к этой цифре. Работаем по графику, и уже нет сомнений, что поставленная президентом задача будет выполнена в срок», — заявил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

До конца 2022 года в Московской области газ до участков проведут в 2,8 тысячи населенных пунктов. Жителям не придется платить за проведенные работы.

Вся подробная информация по социальной газификации и по графику работ есть на интерактивной карте на сайте «Мособлгаза».