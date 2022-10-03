Газ по президентской программе пришел еще в 11 населенных пунктов Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 14:02 Поделиться Telegram

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Viber Газ по президентской программе пришел еще в 11 населенных пунктов Подмосковья

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Министерство энергетики Подмосковья продолжает реализовывать президентский проект «Социальная газификация». Еще 11 населенных пунктов догазифицировали в рамках программы. Например, газопроводы построили в Ленинском округе, в Нахабине, в Можайском, в Одинцове.

В Московской области самая большая программа догазификации в стране. Планируется, что газ будет проведен сразу в 2 805 населенных пунктов, будет подключено 115 тысяч домовладений, в которых сейчас живут примерно 300 тысяч человек.

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«На сегодняшний день трубопровод построен уже в 2 178 населенных пунктах, люди подключаются. Подмосковье идет хорошими темпами, в графике. Мы еженедельно проводим областной штаб, определяем проблемы, которые нам мешают либо замедляют ход строительства, совместно их решаем со смежными исполнительными органами, это и лесники, и органы культурного наследия, много разных структур», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Посмотреть то, как идет ход работ по социальной газификации, можно на интерактивной карте Мособлгаза.

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