Газ по президентской программе начнут проводить в 300 селах и деревнях Подмосковья в августе

В Московской области продолжают газифицировать участки по президентской программе. В августе строительно-монтажные работы начнутся в 310 селах и деревнях. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

В августе газ по президентской программе начнут проводить сразу в 310 селах и деревнях 39 округов Подмосковья. К осени голубое топливо придет на участки жителей 38 населенных пунктов Московской области.

С того момента, как стартовал президентский проект, газ провели к одной тысяче участков. Все работы проводятся бесплатно. Чтобы провести газ в дом, собственник должен заключить комплексный договор с «Мособлгазом» или с другой специализированной организацией.

«Темпы социальной газификации наращиваются с каждым днем. В августе „Мособлгаз“ начнет выполнять строительно-монтажные работы в 310 населенных пунктах Подмосковья, где проживают 26 тысяч жителей», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он отметил, что до конца года догазифицировать планируют 1113 населенных пунктов Подмосковья. А к концу следующего года газ до границ земельных участков проведут 300 тысячам жителей Московской области.