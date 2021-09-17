Газ по губернаторской программе провели в 20 поселков Подмосковья с начала года

Строительство газопроводов в Подмосковье проводят и по губернаторской, и по президентской программам. За последние 8,5 месяца в рамках первой из них топливом обеспечили уже 20 населенных пунктов.

Газ успел прийти в деревни Пасильево, Овечкино, Горетово, поселок Клюквенный и на многие другие территории. Работу выполнили сотрудники «Мособлгаза».

Протяженность труб составила более 90 километров. Новые сети позволят обеспечить надежное газоснабжение четырех тысяч жителей Подмосковья. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

Сегодня по губернаторской программе ведем строительство сетей в Можайском, Чеховском, Сергиево-Посадском и Истринском округах Игорь Баранов.

Все работы выполняют в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года».

«Всего к концу года мы газифицируем 50 населенных пунктов, где проживают 10 тысяч человек. Основной период их сдачи — четвертый квартал», — отметил Баранов.

Список объектов, включенных в губернаторскую программу на этот год, можно найти на сайте «Мособлгаза».

А чтобы внести населенный пункт в программу, необходимо подать заявку в Минэнергетики Подмосковья. В населенном пункте должны быть прописаны не менее 30 человек.